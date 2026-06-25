Военного объявили в СОЧ во время лечения: юрист объяснил, как действовать

Военный

Реклама

Военнослужащий может проходить лечение как в военном госпитале, так и в гражданской больнице. Командование не имеет права объявлять такого военного в СОЧ.

Об этом рассказал написавший специалист на портале «Юристи.UA».

К юристам обратился военный, объявленный в СОЧ после перевода из военного госпиталя в гражданскую больницу.

Реклама

Юрист Владислав Дерий объяснил, что в действиях военнослужащего отсутствует умысел на самовольное уход от части или дезертирство.

«Поскольку военнослужащий находился на официальном лечении, статья 401 ч. 5 УК Украины здесь категорически не подходит, ведь она применяется к тем, кто действительно совершил правонарушение. Соглашаться с ней означает признать вину», — подчеркнул юрист.

Юрист предостерегает военнослужащих от добровольного признания вины в такой ситуации. Следствие должно установить все обстоятельства.

Возвращение из СОЧ — последние новости

Напомним, для украинских военных, добровольно возвращающихся на службу после самовольного ухода из части (СОЧ), в приложении «Армия+» ввели специальный статус.

Реклама

Ранее Министерство обороны Украины определило сроки, в течение которых находящиеся в СОЧ военные смогут восстановиться по быстрому алгоритму.

Президент Украины Владимир Зеленский представил реформу в Силах обороны. Среди изменений — новые контракты в армии, зарплаты до 460 тысяч гривен и поэтапное увольнение со службы.

Новости партнеров