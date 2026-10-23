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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Военного с подагрой и глаукомой, участвовавшего в АТО, признали годным к службе в ТЦК, но он обжаловал решение ВЛК: что было дальше

Тернопольский окружной админсуд удовлетворил иск военнослужащего и обязал Центральную военно-врачебную комиссию повторно рассмотреть его жалобу об изменении причинной связи заболеваний, приобретенных при защите Родины.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Военный обжаловал решение ВЛК и выиграл суд

Военный обжаловал решение ВЛК и выиграл суд

Тернопольский окружной административный суд принял решение в пользу военнослужащего, который пытался добиться пересмотра причинной связи своих заболеваний. Мужчина, имеющий статус участника боевых действий и воевавший еще со времен АТО, успешно обжаловал отказ Центральной военно-врачебной комиссии.

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на материалы дела №500/1179/26.

Суть дела и диагнозы военного

В июле 2025 года военнослужащего направили на прохождение медосмотра в гарнизонную ВВК. Комиссия зафиксировала у него целый букет хронических заболеваний, в частности:

  • Гипертоническую болезнь II стадии с высоким кардиоваскулярным риском;

  • Подагровый и хронический подагрический артрит в стадии неустойчивой ремиссии с поражением суставов;

  • Распространенный остеохондроз и протрузия межпозвонковых дисков;

  • Открытоугольную глаукому обоих глаз;

  • Хронический панкреатит, гастродуоденит и ожирение.

Несмотря на эти диагнозы, на основании соответствующих статей расписания болезней военного признали годным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, учебных центрах и подразделениях логистики.

Однако главным предметом спора стала не самая пригодность, а причинная связь болезней. В январе 2026 года военнослужащий обратился в Центральную ВЛК с требованием изменить формулировку причинной связи на «Заболевание, ДА, связанное с защитой Родины», отмечая, что его болезни начали развиваться еще во время участия в АТО и прогрессировали из-за выполнения боевых задач.

В феврале 2026 года Центральная ВЛК отказала в удовлетворении жалобы, оставив в силе формулировку о связи только с прохождением службы. После этого мужчина обратился в суд.

Позиция суда

Тернопольский окружной административный суд пришел к выводу, что постановление Центральной ВВК было необоснованным.

Суд установил, что комиссия при рассмотрении жалобы фактически не исследовала предоставленные медицинские документы (включая выписки еще за 2015 год) и ограничилась формальной констатацией. Центральная ВВК не привела никаких мотивов и доводов, почему отклонила аргументы военнослужащего по поводу развития его болезней во время боевых действий.

В итоге суд полностью удовлетворил иск: признал противоправным и отменил постановление Центральной ВВК, а также обязал комиссию повторно рассмотреть жалобу военнослужащего и принять новое обоснованное решение с учетом всех медицинских документов.

Ранее мы писали о том, что ВЛК за день признала мужчину с эпилепсией и судорожными нападениями пригодным к службе, он подал в суд, но суд полностью отклонил требования истца, опираясь на ряд юридических оснований.

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