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Военного с подагрой и глаукомой, участвовавшего в АТО, признали годным к службе в ТЦК, но он обжаловал решение ВЛК: что было дальше
Тернопольский окружной админсуд удовлетворил иск военнослужащего и обязал Центральную военно-врачебную комиссию повторно рассмотреть его жалобу об изменении причинной связи заболеваний, приобретенных при защите Родины.
Тернопольский окружной административный суд принял решение в пользу военнослужащего, который пытался добиться пересмотра причинной связи своих заболеваний. Мужчина, имеющий статус участника боевых действий и воевавший еще со времен АТО, успешно обжаловал отказ Центральной военно-врачебной комиссии.
Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на материалы дела №500/1179/26.
Суть дела и диагнозы военного
В июле 2025 года военнослужащего направили на прохождение медосмотра в гарнизонную ВВК. Комиссия зафиксировала у него целый букет хронических заболеваний, в частности:
Гипертоническую болезнь II стадии с высоким кардиоваскулярным риском;
Подагровый и хронический подагрический артрит в стадии неустойчивой ремиссии с поражением суставов;
Распространенный остеохондроз и протрузия межпозвонковых дисков;
Открытоугольную глаукому обоих глаз;
Хронический панкреатит, гастродуоденит и ожирение.
Несмотря на эти диагнозы, на основании соответствующих статей расписания болезней военного признали годным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, учебных центрах и подразделениях логистики.
Однако главным предметом спора стала не самая пригодность, а причинная связь болезней. В январе 2026 года военнослужащий обратился в Центральную ВЛК с требованием изменить формулировку причинной связи на «Заболевание, ДА, связанное с защитой Родины», отмечая, что его болезни начали развиваться еще во время участия в АТО и прогрессировали из-за выполнения боевых задач.
В феврале 2026 года Центральная ВЛК отказала в удовлетворении жалобы, оставив в силе формулировку о связи только с прохождением службы. После этого мужчина обратился в суд.
Позиция суда
Тернопольский окружной административный суд пришел к выводу, что постановление Центральной ВВК было необоснованным.
Суд установил, что комиссия при рассмотрении жалобы фактически не исследовала предоставленные медицинские документы (включая выписки еще за 2015 год) и ограничилась формальной констатацией. Центральная ВВК не привела никаких мотивов и доводов, почему отклонила аргументы военнослужащего по поводу развития его болезней во время боевых действий.
В итоге суд полностью удовлетворил иск: признал противоправным и отменил постановление Центральной ВВК, а также обязал комиссию повторно рассмотреть жалобу военнослужащего и принять новое обоснованное решение с учетом всех медицинских документов.
Ранее мы писали о том, что ВЛК за день признала мужчину с эпилепсией и судорожными нападениями пригодным к службе, он подал в суд, но суд полностью отклонил требования истца, опираясь на ряд юридических оснований.