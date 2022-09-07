Военного учета женщин пока не будет: Минобороны отложило соответствующее решение еще на год

Минобороны отсрочило сроки взятия женщин соответствующих профессий/специальностей на военный учет еще на год – до 1 октября 2023 года. Соответствующий приказ подписал 6 сентября министр обороны Алексей Резников.

Потому никаких запретов на выезд женщинам за границу от 1 октября не будет.

Об этом Маляр написала в своем Телеграмме.

По ее словам, взятие на военный учет женщин будет носить исключительно добровольный характер. В парламенте на уровне профильного комитета Верховной Рады еще дорабатывается проект Закона "О внесении изменений в статью 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

"Этот приказ (об отсрочке – ред.) не изменяет норм действующего законодательства, но он позволит Комитету, а затем и парламенту в целом, доработать и внести изменения в законодательство, чтобы урегулировать этот вопрос. Мы же, в пределах своих полномочий, можем только Отсрочить сроки. Поэтому, еще на год — до 01 октября 2023, они отсрочены, а за это время парламентарии смогут на законодательном уровне установить, что военный учет женщин соответствующих профессий/специальностей исключительно добровольный", — подчеркнула Маляр.

Замминистра обороны подчеркнула, что работа в комитете Верховной Рады активно продолжается.

"Поэтому никакой паники и измены. Никаких ограничений для женщин не существует", — подчеркнула Маляр.

По ее словам, после принятия соответствующих изменений в законодательство относительно исключительно добровольного взятия на военный учет женщин необходимости снова и снова отсрочивать сроки приказами Минобороны больше не будет.

"Как заявил Генеральный Штаб, опыт развертывания всех воинских частей Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в полные штаты военного времени свидетельствует, что на сегодняшний день в государстве нет острой потребности увеличивать количество женщин на военном учете", — написала Маляр.

Напомним, на днях нардепка Марьяна Безуглая заявила, что выезд за границу некоторым украинкам таки могут запретить.

Читайте также: