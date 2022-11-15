Военного выгнали из-за "плохого запаха": все, что известно о скандале в поезде "Укрзалізниці" (фото)

Украинцы второй день обсуждают в Сети скандал в поезде "Укрзалізниці": военного, который ехал с фронта, выгнали в тамбур, где он провел семь часов. Пассажиры, сидевшие рядом с мужчиной, заявили, что "от него плохо пахнет". В компании извинились перед защитником и показали, что на самом деле происходило в вагоне.

ТСН.ua собрал все, что известно о конфликте с военным.

Об инциденте в поезде рассказала основатель благотворительного фонда "Країна нескорених" Любовь Олиградская на своей странице в Instagram. Она объяснила, что к ней обратились родственники военного и добавила скриншоты диалога с дочерью пострадавшего.

Виктор Якименко с дочерью/Фото: Любовь Олиградская

Защитника выставили в тамбур из-за "плохого запаха"

Они отметили, что военнослужащий ехал в поезде Интерсити сообщением Днепр – Киев 11 ноября. Мужчина был вынужден стоять в тамбуре семь часов, потому что пассажиры заявили, что он "плохо пахнет".

"Вместо того, чтобы принимать благодарность от людей, защищающих Украину, очень "вежливая" проводница попросила его выйти в тамбур и спать там, потому что от него плохо пахнет", — написала Олиградская.

Фото: Любовь Олиградская

Проводник не виновата

На инцидент быстро отреагировали в "Укрзалізниці". В компании связались с родственниками военного, предложили компенсировать билет и пообещали разобраться в ситуации. Для этого работники пересмотрели пять часов видео с камер в вагоне, где произошел конфликт. В "Укрзалізниці" подчеркнули, что проводница не виновата в ситуации.

Мужчина был вынужден ехать в тамбуре/Фото: Любовь Олиградская

"Словесная перепалка случилась между пассажирами еще даже до того, как стюард подошла проверять билеты. Напротив, когда стюарды заметили расстроенного военного уже в тамбуре — несколько раз останавливались, пробовали успокоить, предлагали места в вагоне первого класса. О том, что именно огорчило воина, он не сообщал. Настаивать и допрашивать считали некорректным", — заявил директор филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзалиізниця" Александр Петровский.

Теперь стюарды и проводники пройдут тренинги по психологической помощи.

Что сделали пассажиры

В "Укрзалізнице" заявили, что точно не знают, что именно пассажиры сказали военному в вагоне. Однако ясно одно: то, что он услышал, его ранило. В компании отметили, что не знают, как научить вежливости всех пассажиров.

"Если кто-то разнеженный едет со своим ноутбуком в нашем Интерсити, пьет себе горячий кофе и ему вдруг мешает запахом военный напротив, то единственное, что может он себе позволить – то закрыть свой рот, закрыть ноутбук, тихо выйти на ближайшей остановке и идти дальше пешком", — добавил Петровский.

Фото: Александр Петровский

Реакция общества

Украинцы уже второй день обсуждают скандал в Сети. Сначала пользователи были возмущены действиями проводника в вагоне и требовали уволить ее. Однако когда в "Укрзалізниці" рассказали, что женщина к конфликту не имеет отношения, люди требуют наказать мужчин, которые ехали рядом с военным.

Украинцев также удивило, что никто из других пассажиров в вагоне не встал на защиту военнослужащего.

"Удивляет, что никто в вагоне не встал на защиту человека, который нас защитил. Какой стыд. Стыд всем тем пассажирам",

"Да таких пассажиров надо проучать. Они всю жизнь на голову вылезают. Задолбали, не воспитанные, тупые и никчемные. Жаль нашего военного, аж сердце кровью обливается",

"Дайте фамилии тех пассажиров! Пусть их захейтят в соцсетях!"

"Боже, да неужели никто в вагоне не смог заткнуть рот недовольному пассажиру? Прям вот пока тот не успел предложение закончить. В голове не укладывается. Позорище. Представляю чувства военного", - написали украинцы в Facebook.

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