Военному летчику Вадиму Ворошилову с позывным "Karaya" присвоено звание Героя Украины

Президент присвоил звание Героя Украины военному летчику Вадиму Ворошилову с позывным "Karaya".

Об этом сообщает "Оперативный ВСУ".

Военный лётчик Вадим Ворошилов успешно уничтожает вражеские ракеты в украинском небе.

12 октября "Karaya" уничтожил 5 иранских дронов и вражеские ракеты над Винничиной и из-за повреждения самолета катапультировался, предварительно отведя истребитель от населенного пункта.

"На четвертый день после катапультирования посетили место происшествия, извинился за созданный дискомфорт жителей общины, поблагодарил за стальные нервы, всестороннюю помощь, оказанную во время эвакуации и веру в ВСУ", — написал летчик позже в Instagram.

Вадиму Ворошилову за то, что он отвел самолет от жилых домов, в День ВСУ вручили награду "За заслуги перед Винницей".

Позывной KARAYA украинский пилот избрал как наиболее результативного немецкого лётчика-истребителя Второй мировой войны Эриха Хартманна.

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