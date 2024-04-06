Военному стало плохо в киевском метрополитене: что известно

Из-за инцидента было временно приостановлено движение поездов в сторону станции "Героев Днепра"
В столичном метро одному из пассажиров поезда, направлявшегося в сторону станции "Героев Днепра", плохо. Инцидент произошел с военнослужащим на станции "Минская".
Эту информацию ТСН подтвердили в полиции.
"С военным все нормально. Стало плохо, оказали помощь. Ему стало легче, от медицинской помощи он отказался", – прокомментировали ситуацию полицейские.
Известно, что на некоторое время поезд был задержан. Сейчас движение возобновлено по графику.
Напомним, в Киеве утром 6 апреля вспыхнул пожар на станции метро "Минская". Огонь появился под потолком станции, как раз над рельсами, где проезжает поезд.
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