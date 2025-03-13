Военнообязанные, самостоятельно оплатившие штраф ТЦК, получат 50% скидку

Если штраф не будет уплачен в течение 30 дней, постановление о наложении взыскания будет направлено на принудительное исполнение.

Верховная Рада 13 марта приняла в целом законопроект №12093, который должен стимулировать нарушителей военного учета к добровольной уплате штрафов и поступлению на военную службу.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Закон предусматривает возможность заплатить 50% минимального штрафа в случае добровольного погашения. Это означает, что вместо 17000 грн можно будет заплатить 8500 грн.

Соответствующие изменения будут внесены в КУоАП новой статьей 300-3. Она предусматривает, что лицо, привлеченное к админответственности, может в течение 10 дней добровольно заплатить половину штрафа, и это будет считаться его полным исполнением.

Если штраф не будет уплачен в течение 30 дней, постановление о наложении взыскания будет направлено на принудительное исполнение.

Напомним, количество просроченных и неуплаченных штрафов из-за нарушения правил военного учета от ТЦК в Украине стремительно растет. С начала года уже открыто около 10 тысяч производств за неуплаченные штрафы — почти столько же, сколько за весь 2023 год.