Военнообязанные смогут получить отсрочку по новым основаниям: что планирует ВР

Комитет национальной безопасности, обороны и разведки провел очередное заседание, на котором обсуждались вопросы расширения перечня оснований для отсрочки от мобилизации. На заседании был рассмотрен проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Этот законопроект был единогласно поддержан Комитетом.

Об этом сообщает Верховная Рада.

В случае принятия соответствующего решения, возможность получить отсрочку от мобилизации получат военнообязанные, чьи близкие родственники, например родной (полнородный или неполнородный) брат или сестра, погибли или пропали без вести во время боевых действий.

Однако обсуждение этого вопроса не обошлось без критики. "Однако во время обсуждения этого вопроса звучали достаточно критические и, мне кажется, аргументированные замечания и пожелания к обоснованности инициатив, которые отстаивают МО и ГШ на Комитете", — отметил председатель Комитета Александр Завитневич.

Он также напомнил, что члены Комитета уже настаивали на внесении этой нормы в законодательство ранее, но она была отклонена по настоянию представителей Министерства обороны. "Однако тогда, по требованию представителей Министерства обороны, она была отклонена, — и вот после четырех месяцев мы снова вынуждены возвращаться к этому вопросу и теперь уже при полной поддержке МО", — подчеркнул он.

Напомним, право на отсрочку от мобилизации в Украине имеют все военнообязанные, если есть законодательно предусмотренные основания, которые необходимо подтвердить документально. Отсрочка действует на период мобилизации и предоставляется сроком до 90 дней, после чего ее нужно продлевать. Например, отсрочка теряется, когда основания (как содержание детей или обучение) исчезают. Людям с инвалидностью отсрочка предоставляется автоматически, но также требует периодического продления.

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