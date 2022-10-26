Военнообязанные женщины: юрист ответила, могут ли взять на учет безработных

Большинство украинок могут добровольно ставать на военный учет. Однако есть и такие, кто должен прийти в военкомат обязательно. Следует ли становиться на военный учет безработным женщинам? Ответ читайте в материале ТСН.ua.

В Украине был принят закон о военном учете женщин по специальностям из утвержденного Министерством обороны перечня. Его 21 октября 2022 подписал президент Владимир Зеленский. При этом закон касается также тех женщин, которые никогда не работали по специальности.

Юрист общественной организации "Юридическая сотня" Мария Звягинцева в комментарии "Суспільному" рассказала, что закон предусматривает два варианта для взятия на военный учет: наличие профессии по перечню или наличие специального образования. А потому, разъяснила эксперт, даже если сейчас работы у женщины нет или она работает на другой должности, но имеет ту специальность, которая входит в перечень, все равно она может становиться на учет.

Кто обязательно должен стать на военный учет

Все женщины могут добровольно уходить в военкомат. Обязательный военный учет сейчас только для медиков. Вот перечень специальностей:

стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, здравоохранение, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;

профессионалы в области наук о жизни и медицинских науках, области медицины (кроме медицинских сестер);

биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;

профессионалы медико-профилактического дела, ученые;

профессионалы стоматологии, научные сотрудницы (стоматология), стоматологине, профессионалы в области фармации, провизоры;

профессионалы в области лечебного дела;

вспомогательный персонал в области современной медицины, физиотерапии, фармации (кроме медицинских сестер);

другие профессионалы в области медицины (кроме сестринского дела и акушерства);

профессионалы в области патологии, токсикологии, фармакологии, физиологии и эпидемиологии;

медицинские ассистенты, дантисты-ассистенты, физиотерапевты и массажисты, фармацевты, другие ассистенты в области современной медицины (кроме медицинских сестер);

медицинские сестры и акушерки, гигиенисты, окулисты и оптики, медицинские сестры и акушерки, ассистирующие профессионалам, ассистенты профессионалов-акушеров;

патологи, токсикологи, фармакологи, физиологи и эпидемиологи, научные сотрудники (лечебное дело), врачи, специалисты в области медико-профилактического дела, профессиональные медсестры и акушерки;

операторы медицинского оборудования, рабочие, обслуживающие оборудование по производству фармацевтических продуктов и косметических средств, руководители подразделений по здравоохранению.

Кто добровольно может стать на военный учет

Если женщина изъявила желание стать на военный учет добровольно, она должна быть в возрасте от 18 до 60 лет, подходить по состоянию здоровья и иметь одну из таких специальностей :

Телекоммуникации и радиотехника;

Химия, химические технологии и инженерия; биология;

Метрология и информационно-измерительная техника;

Инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия;

Пищевые технологии, разработка производства и переработки продукции животноводства;

Науки о Земле, географии, физике и астрономии;

Физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;

Обеспечение войск, вооружения и военной техники, технологии легкой промышленности;

Биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;

стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

Учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование;

ветеринарная медицина, ветеринарная гигиена;

Психология, социальная работа, социальное обеспечение;

Издательство и полиграфия

Следует обратить внимание, что специальность определяется не только наличием соответствующего диплома. Если у вас есть запись в трудовой книге о опыте работы и КВЭДы физического лица-предпринимателя, вы также можете становиться на военный учет.