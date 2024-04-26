Военнообязанных разделят на несколько категорий: в Минздраве рассказали об отмене статуса "ограниченно пригодный"

С 18 мая, когда вступит в силу закон о мобилизации, тех, кого ранее признали ограниченно пригодными, начнут повторно вызывать в ТЦК и СП на медкомиссию.

В Украине исчезает статус "ограниченно пригодный" и формируются четкие правила — "пригодный/непригодный". В связи с этим военнообязанных разделят на несколько категорий.

Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Минобороны Оксана Сухорукова в интервью ZN.UA.

"Я бы разделила этот вопрос на две части. Прохождение ВВК ТЦК и СП для военнообязанных и прохождение ВВК военнослужащими. Есть разница в организации этих ВВК. Так, ВВК ТЦК и СП работают по договорам с НСЗУ. Их правила описаны в требованиях к учреждениям на заключение договоров", – отметила она.

Сухорукова уточнила, что пригодные будут разделены на следующие категории в зависимости от степени функциональности:

пригодные (полностью);

пригодны к службе в высшем военном учебном заведении (ВУЗе), в ТЦК и СП, частях обеспечения, учреждениях, организациях, но непригодны к службе в ДШУ, морской пехоте, ССО, подразделениях спецназначения, плавающем составе и т.п.;

пригодны по отдельным специальностям (например, кандидаты на поступление в ВУЗы);

пригодны для выполнения специфических задач.

Напомним, закон, отменяющий статус "ограниченно пригодный", вступит в силу 4 мая. С 18 мая, когда вступит в силу закон о мобилизации, тех, кого ранее признали ограниченно годными, начнут повторно вызвать в ТЦК и СП на медкомиссию. У военнообязанных будет девять месяцев, чтобы пройти повторную военную врачебную комиссию и получить новый вывод — пригоден или непригоден к военной службе.

Читайте также: