Военнообязанным, которые указали фейковые адреса в "Резерв+", могут заблокировать счета

Сообщения в приложении "Резерв+ " фейкового адреса проживания могут иметь негативные последствия для военнообязанного лица. За нарушение правил военного учета может не составляться, а сразу выноситься постановление о штрафе. Мужчины, указавшие в "Резерв+" недействительный адрес, рискуют оказаться с заблокированными счетами.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Выносить постановление о наложении штрафа ТЦК сможет заочно в случае, если лицо не явилось в ТЦК и не сообщило причину неявки, но при этом у ТЦК обязательно должны быть подтверждающие документы о получении вызова.

Согласно постановлению Кабмина 560 надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в ТЦК являются:

1) в случае вручения повестки:

личная подпись о получении повестки,

видеозапись вручения повестки или ознакомление с ее содержанием, в том числе видеозапись доказывания акта отказа от получения повестки,

а также видеозапись отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки;

2) при отправке повестки средствами почтовой связи:

день получения такого почтового отправления лицом, подтверждаемым информацией и/или документами от почтового оператора;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не уведомило ТЦК другой адрес места жительства.

Напомним, для физических лиц штрафы теперь составляют до 25,5 тысячи грн, а для бизнеса – до 59,5 тысячи грн.

Добавим, спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин объяснил, что делать военнообязанным, имеющим статус "В розыске" в приложении "Резерв+".

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