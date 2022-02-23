Военнообязанным лицам запретят выезжать за пределы Украины и области — законопроект о чрезвычайном положении

Такие ограничения предусмотрены указом президента.
Согласно тексту Указа президента Украины "О введении чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины", военнообязанным лицам запрещается изменять место жительства и выезжать за границу без ведома местных органов контроля.
Как отмечается, призывникам, военнообязанным и резервистам запрещается изменять место жительства без ведома соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки, Центрального управления и/или регионального органа Службы безопасности Украины или соответствующего подразделения Службы внешней разведки Украины.
Это значит, что резервистам будет запрещено выезжать за пределы Украины и свободно передвигаться между областями внутри страны.
Напомним, СНБО 23 февраля поддержал введение чрезвычайного положения в Украине. Исключением являются только Луганская и Донецкая области. Теперь это решение должно быть принято Верховной Радой. Но если Россия начнет полномасштабное наступление, в Украине или в отдельных регионах могут ввести и военное положение, о чем неоднократно говорили власти. Пока это не рассматривается.
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