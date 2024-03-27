Военнослужащая c Волыни доверилась гороскопу и разбогатела на 500 000 гривен — фото

Волынянка выиграла полмиллиона гривен в государственную лотерею.

Об этом пишет msl.ua.

28-летняя военнослужащая Алена Зварыч из Владимира, которая сейчас находится в декрете, приобрела мгновенную лотерею-стирачку "ГРОШЕНЯТА" за 20 гривен в одном из маркетов сети.

"У нас с подругами довольно замечательная традиция – мы время от времени заходим на кофе именно в этот маркет и покупаем лотерейки, чтобы просто развлечься", – поделилась победительница.

В конце февраля Алена увидела в гороскопе на март хороший прогноз для своего знака зодиака и сразу решила, что нужно купить лотерею.

Ее билет оказался выигрышным – 500 тысяч гривен.

Алена Зварыч / Фото: msl.ua

"Я не могла поверить, что выиграла такую значительную сумму. Эмоции бушевали, у меня просто не было слов. И уж наверное когда я связалась с "М.С.Л." и приехала в региональное отделение, где я заполнила документы на выигрыш, я поняла, что я – тот счастливый человек, которому удалось выиграть большие деньги. Теперь я эти средства смогу потратить на то, о чем довольно давно мечтала", — поделилась она.

Напомним, недавно дедушка со Львовщины стал миллионером. Пенсионер уже знает, как потратит деньги.

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