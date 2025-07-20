Военнослужащая "Мавка" пожаловалась на домогательства в 155-й бригаде - подробности

Елизавета Марцинюк

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Военнослужащая Елизавета Марцинюк, командир отделения взвода разведки и управления боевых беспилотных систем с позывным «Мавка», сообщила о многочисленных случаях домогательств, которым подвергалась во время службы.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, а впоследствии ситуацию прокомментировали в оперативном командовании «Запад».

«Прошлой ночью пришлось убегать от очередного „не такого как все“, который ночью лез в мою комнату, в мою кровать, в одних трусах и не собирался принимать мой отказ», — написала защитница.

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Она подчеркнула, что ей удалось избежать изнасилования, однако не без последствий для себя.

«Много нежелательных прикосновений, терроризирование настойчивостью и поцелуи. Отвратительно, больно и страшно. Пока без последствий для обидчика, но с паничками и опустошением для меня», — отмечает Елизавета.

Комментируя ситуацию, представитель оперативного командования «Запад» сообщил, что информацию из сообщения военной проверяют.

Защитница также заявила, что уже обращалась к офицеру по психологической поддержке, но поддержки не получила:

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«Сказал: „сама виновата“, и вообще, ко мне много вопросов (к обидчику зато их нет)… в ответ на мои возмущения накатал на меня рапорт и втулил выговор за грубое общение с господином офицером. Только не учли, что я записала разговор», — рассказала она.

По словам «Мавки», она сейчас консультируется с юристами и волонтерами и собирает информацию, чтобы обратиться к высшему руководству. В комментариях к своему сообщению она отметила, что пока не чувствует поддержки от командования.

«Женщинам нужна защита от мужчин в армии. Женщинам нужна возможность служить отдельно от мужчин, потому что защиту и перевоспитание обеспечить никто не может», — подытожила военная.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинский военный медик Оксана заявила о сексуальных домогательствах к ней во время службы и о давлении со стороны командования.

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