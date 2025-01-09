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Военнослужащего, который подозревается в убийстве мужчины в ТЦК, отпустили — что известно

Военнослужащего, который подозревается в убийстве мужчины в ТЦК, отпустили — что известно

Что известно о военнослужащем, подозреваемом в убийстве мужчины по неосторожности в Сумском ТЦК / Фото: Unsplash

Пострадавшего госпитализировали, но от полученных травм он скончался в больнице.

Военнослужащего, который подозревается в убийстве мужчины по неосторожности в Сумском ТЦК и СП, отпустили под личные обязательства.

Об этом стало известно из соответствующего ходатайства прокуратуры, которое суд удовлетворил 2 января, пишет "Суспільне" со ссылкой на Ковпаковский районный суд.

Ранее стало известно, что в Сумах военнослужащий избил 40-летнего местного жителя, который от полученных травм скончался в больнице. Инцидент произошел на территории Сумского ТЦК. В военкомате заверили, что конфликт произошел между мужчинами, которые "не являются представителями ТЦК".

По данным полиции, между мужчиной и военнослужащим возник внезапный конфликт. В разгар ссоры военнослужащий не сдержал гнева и нанес мужчине телесные повреждения.

1 января 2025 года военнослужащему сообщили о подозрении в убийстве, совершенном по неосторожности (ч. 1 ст. 119 УК Украины), и избрали ему меру пресечения. Сумская специализированная прокуратура в качестве меры пресечения запросила личные обязательства.

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