Военнослужащему Гнездилову, публично ушедшему в СОЧ, суд продлил меру пресечения

Он будет оставаться в СИЗО до 31 января 2025 без права внесения залога.

Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергея Гнездилова, который в сентябре 2024 года публично самовольно покинул свою часть. Таким образом, он будет оставаться в СИЗО до 31 января 2025 года без права внесения залога.

Об этом сообщает "Суспільне" из зала суда.

Прокурор Николай Шелест просил суд продлить Гнезделову меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 марта, без права внесения залога. В частности, он считает, что военнослужащий может скрываться от следствия и суда.

В свою очередь адвокат Гнездилова, Анастасия Бурковская просила суд смягчить меру пресечения, в частности, заменить содержание под стражей на домашний арест.

Сам Гнездилов в комментарии "Суспільному" у заявил, что напомнил судье о своем согласии на возвращение в воинскую часть, в которой, по его словам, дали согласие на его возвращение на службу.

"Мы сначала получили согласие на возвращение. Теперь почему-то мы получили отказ на возвращение. Такое впечатление, что суд пытается максимально затянуть и показать: уважаемые, с вами всеми так будет", — рассказал он.

Таким образом, суд решил оставить Гнездилова под стражей до 31 января 2025 года. При этом, по словам адвоката Бурковской, они получили обвинительный акт и дальше слушания по сути по поводу ее подзащитного будут проходить в Днепре, по месту совершения преступления.

Она добавила, что первое судебное заседание по делу Гнезделова, по сути, состоится уже в пятницу, 10 января.

Напомним, 9 октября 2024 года, работники ДБР задержали военнослужащего 56 отдельной мотопехотной бригады, журналиста и блогера Сергея Гнездилова, ранее публично заявившего о СОЧ.

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