Военнослужащие РФ отказываются от участия в боевых действиях, им угрожают судом: в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на утро 14 марта

Оккупационные войска значительных успехов в ведении наступательной операции по всем направлениям выдвижения не имели.
Начались 19 сутки с момента российского вторжения в Украину.
В Генштабе ВСУ предоставили оперативную информацию по состоянию на 6 утра 14 марта.
Защитникам Украины удалось нанести сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре (полевым базам и складам) с целью нарушения системы логистического обеспечения врага на временно занятых оккупантами территориях Украины.
За минувшие сутки ВСУ сбили 4 вражеских самолета, 3 вертолета и несколько беспилотников врага.
Оккупанты значительных успехов в ведении наступательной операции по всем направлениям выдвижения не имели, поэтому сосредоточились на закреплении и удержании ранее занятых рубежей.
Враг использует населенные пункты для размещения огневых позиций, размещения вооружений и военной техники.
"Морально-психологическое состояние противника остается на низком уровне, что приводит к отказам военнослужащих ВС РФ выполнять приказы командования. По имеющейся информации, на территории РФ в городе Белгород размещен военный лагерь Белгородской военной комендатуры. В лагере содержатся российские военнослужащие, которые после лечения выписаны из госпиталей и ждут отправки в подразделения. Также в указанном лагере находятся военнослужащие ВС РФ, отказывающиеся от участия в боевых действиях, с ними проводятся мероприятия досудебного дознания", — сообщают в Штабе.
По заявлению одного из чиновников сил специальных операций Республики Беларусь, спецназовцы вооруженных сил РБ участвовать в войне с Украиной не будут.
Напомним, что украинские защитники захватили у кафиров в качестве трофея новенькую полевую кухню на базе грузовика "КАМАЗ".