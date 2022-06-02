Военнослужащие РФ, у которых закончился контракт, держат в Украине, чтобы те не уволились со службы в России

Военнослужащие РФ, у которых закончился контракт, держат в Украине, чтобы те не уволились со службы в России

Российские оккупанты не могут уволиться со службы.

Все потому, что их руководство не пускает их в Россию в места постоянной дислокации.

Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.

По имеющейся у него информации, военнослужащим, участвующим в "специальной военной операции" в Украине, у которых закончился контракт на прохождение военной службы, в ВС РФ не позволяют вернуться в пункты постоянной дислокации, чтобы уволиться со службы.

"Командование ВС РФ знает, что пополнять ушедших контрактников не будет кем, поэтому всеми силами держит эту категорию личного состава на территории Украины без возможности уехать домой. У части военнослужащих контракты истекли 4 месяца назад", — написал Цымбалюк.

Напомним, что российское командование пытается "закрыть рот" военнослужащим РФ, успевшим повоевать в Украине, а чтобы не продолжать — подстрелили сами себя.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины изрядно потрепали одно из подразделений российских оккупантов в Харьковской области. Большинство из них погибли, а выжившие вынуждены были бежать в тыл.

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