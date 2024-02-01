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Военнослужащие ВСУ впервые получили комплекты летних полевых костюмов (фото)

Военнослужащие ВСУ впервые получили комплекты летних полевых костюмов (фото)

Комплекты летних полевых костюмов для женщин Фото: Минобороны

Около 5 тысяч женщин находятся на передовой.

В ВСУ впервые начали издавать женскую военную форму. Военнослужащие Украины впервые получили комплекты летних полевых костюмов, изготовленных с учетом женских антропометрических параметров.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

"В новую форму внесли конструктивные элементы, позволяющие женщинам-военнослужащим чувствовать себя комфортно при выполнении задач в полевых условиях и пунктах постоянной дислокации", — отметили в Минобороны.

Комплекты летних полевых костюмов для женщин Фото: Минобороны / ©
Комплекты летних полевых костюмов для женщин Фото: Минобороны

Костюмы изготовляют в размерах от 40 до 64, возрасте от 146 до 188 сантиметров и в двух полнотных группах: ІІ и ІІІ. Модели разрабатывало соответствующее подразделение ВСУ вместе с общественными организациями и украинскими производителями. Они проходили военно-исследовательские испытания в одной из воинских частей.

"В украинской армии сейчас несут службу десятки тысяч женщин. Из них – около 5 тысяч находятся на передовой. Их количество будет только расти. Уже сейчас мы видим все больший интерес женщин в привлечении к Вооруженным Силам на добровольной основе. Наша задача – создать достойные условия для их службы", – заявила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

Комплекты летних полевых костюмов для женщин Фото: Минобороны / ©
Комплекты летних полевых костюмов для женщин Фото: Минобороны

Отметим, что по сообщению Минобороны, в настоящее время сформирована и предоставлена в ГП МОУ "Агентство оборонных закупок" заявку на закупку в 2024 году 65 тысяч комплектов женских летних полевых костюмов и 100 тысяч комплектов женского белья. В январе 2024 г. были объявлены тендеры на закупки этих товаров.

Комплекты летних полевых костюмов для женщин Фото: Минобороны / ©
Комплекты летних полевых костюмов для женщин Фото: Минобороны

50 тысяч комплектов женских летних полевых костюмов уже начали поставлять в войска.

Напомним, в ВСУ служат более 60 тысяч женщин. До этого им выдавали мужскую, а не женскую военную форму.

В августе 2023 года Минобороны утвердило образец-эталон женского летнего полевого костюма. Тогда речь шла именно о полевой форме. По сообщению Минобороны, повседневная и парадная женская форма в ВСУ есть и была, изменялись только образцы.

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