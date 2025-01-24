Военную курсантку заподозрили в измене государству: что она делала

Для связи с агентами РФ девушка использовала мессенджер на своем мобильном телефоне.

Во Львовской области по подозрению в государственной измене задержана курсантка военного учебного заведения.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, молодая женщина, уроженка Харьковщины, начала сотрудничать с представителями российских спецслужб. Она передавала врагу важную информацию о расположении украинских военных объектов, позиции ВСУ и последствиях обстрелов.

"Правоохранители разоблачили ее деятельность и предотвратили потенциальные удары по украинским военным позициям", – говорится в сообщении.

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Во время обысков в ее квартире правоохранители изъяли мобильный телефон и ноутбук, на которых были зафиксированы доказательства противоправной деятельности. Она была задержана по подозрению в государственной измене и арестована без права на залог.

Суд избрал для курсантки меру пресечения в виде содержания под стражей.

Переписка задержанной с агентом РФ

Задержание подозреваемой курсантки во Львовской области

Напомним, правоохранители Львовщины разоблачили организованную преступную группу из числа работников банка, которые присваивали средства клиентов на протяжении 2023-2024 годов. Преступники получали доступ к счетам граждан и обналичивали их средства через терминалы банка.

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