Сколько украинских студентов пройдут военную подготовку: министр Лисовый дал ответ

Министр образования и науки Оксен Лисовый

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Базовую военную подготовку пройдут 75-80 тысяч студентов вузов.

Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовый в час вопросов к правительству в пятницу в Верховной Раде.

«Теоретическая часть, к которой мы готовимся… 170 образовательных программ уже разработано, представлено на утверждение Генерального штаба в рамках действующего законодательства. Мы прогнозируем сейчас 75-80 тысяч студентов — это все студенты мужского пола второго года обучения. Девушки, согласно действующему законодательству, присоединяются по желанию», — сказал Лисовый.

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Министр также отметил, что дополнительного финансирования на реализацию программы нет.

«Сегодня мы финансируем это из резерва Министерства образования. Потребность в реализации этой программы только в 2025 году — 130 млн грн», — отметил он.

Оксен Лисовый выразил надежду, что при пересмотре государственного бюджета Минобразования получит на эту программу дополнительное финансирование.

Теоретическая часть военной подготовки в вузах начинается с 1 сентября.

Напомним, по всей Украине заработают центры подготовки к нацсопротивлению. Там украинцы будут готовиться к сопротивлению российской агрессии. Постановление Кабмина предусматривает сертифицированное обучение под руководством ветеранов.