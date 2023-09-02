Военные беспилотникам передали послание украинцам в оккупации: что сказали (видео)

Украинские воины беспилотником отправили для украинцев в оккупацию важное послание. Они призывали не участвовать в российских псевдовыборах.

Силы Обороны с помощью БПЛА распространили над временно оккупированными территориями листовки с призывом игнорировать фейковые выборы оккупантов.

Видео операции показали в Центре национального сопротивления.

"На ВТО началось пропагандистское шоу под названием "единый день голосования", который почему-то проводит с 31 августа по 10 сентября. Суть этого шоу "легализовать" кучку маргиналов и показать "поддержку оккупации", — рассказали в ЦНС.

Именно поэтому Силы Обороны, рискуя жизнью, распространили листовки с призывом бойкотировать это шоу, а также передали приветствие "участникам выборов" — членам комиссий и кандидатам.

Украинские военные беспилотником передали украинцам на ВОТ послание: видео

Открытки, которые отправили на ВТО / Фото: Центр национального сопротивления

Открытки, которые отправили на ВТО / Фото: Центр национального сопротивления

Открытки, которые отправили на ВТО / Фото: Центр национального сопротивления

Открытки, которые отправили на ВТО / Фото: Центр национального сопротивления

Напомним, во временно оккупированном Геническе так называемые "мобильные избирательные группы" начали обход местного населения. Впрочем, они возвращаются с пустыми урнами – украинцы не хотят участвовать в псевдовыборах.

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