"Военные должны чувствовать себя нужными": как известные активисты предлагают помочь защитникам Украины

Правозащитный центр "Принцип" объединил усилия и знания украинского военного и адвоката Маси Найема и правозащитницы и волонтера Любови Галан для помощи военным, ветеранам и их семьям. Приближаясь ко второму году полномасштабной войны, TSN.ua обращает внимание на организации и активистов, которые не только помогают преодолевать ежедневные вызовы, но и занимаются адвокацией.

"Когда вернулся после ранения, у меня не было нужной информации"

"Одна из проблем, которая была и у меня, когда я вернулся после ранения, как раз было отсутствие информации о том, как действовать", — объясняет Маси Найем, который получил тяжелые ранения, когда его авто подорвалось на минах в 2022 году. Как мобилизованный, он служил в ВСУ в 2015-2016 годах, а после вторжения 24 февраля 2022 снова стал в ряды ВСУ. Поэтому он по собственному опыту понимает текущие проблемы военных и первым придумал идею "Принципа". По его словам, сама система, с которой сталкиваются военные, очень сложна и непонятна.

Первым проектом организации стал инструмент – “Правовой навигатор”, помогающий понять алгоритм действий в случае возникновения различных ситуаций – от ранения до проблем на службе и составления рапорта.

"Правовой навигатор" структурирован для удобного использования. Фото: EU NEIGHBOURS east/Екатерина Лащикова

"Все началось с того, что мы решили лишить беспомощности раненых военных и их семьи. Потому что оказалось, что после ранения военный должен не только о своем выздоровлении заботиться, но и организовать процесс по сбору целой кипы справок и других документов, а еще при этом держать связь с частью и заранее продумать, как получить качественную реабилитацию. Конечно, многие эти дела перебрала на себя семья, которая тоже стала аудиторией наших продуктов. За менее чем год мы зафиксировали уже более 140 000 пользователей нашим навигатором, а за менее чем два месяца у нас более 5000 пользователей чат-бота" – рассказала Любовь Галан.

"Правозащитница добавляет, что эти алгоритмы касаются не только военных с ранениями, но и военных в целом. Также специалисты расписали советы для пленных и пропавших без вести. "Над этой справкой постоянно работают юристы и обновляют в соответствии с постоянно происходящими изменениями в законодательстве", — акцентирует внимание Любовь Галан.

Правозащитница Любовь Галан отмечает важность помощи не только военным, ветеранам, но и семьям. Фото из личного архива

Но, по мнению Маси Найема, из-за того, что в настоящее время в Сил обороны привлечено около 1,5 миллионов украинцев, нужно еще больше подобных инициатив, или усиление финансирования "Правового навигатора", что поможет эффективнее доносить проект до конечного потребителя.

"Демобилизованным стоит дать определенность в жизни"

Сейчас активистов также волнует, как вернувшиеся с войны будут строить социальную жизнь. Это касается многих аспектов интеграции – от здравоохранения до трудоустройства.

"Когда военного демобилизуют первый раз – он становится в оперативный резерв, так произошло и со мной. Затем военного могут мобилизовать второй раз — как это произошло после вторжения в 2022 году с начинающими в 2014 году. После таких случаев у военного может возникнуть вопрос: "Будут ли меня в будущем еще раз и еще раз мобилизовать?" Если "да": "Как это будет влиять на планы?" Людям следует дать определенность в этой жизни", – уверен Маси Найем.

Понимание того, что тебя ждет в мирной жизни – весит очень многое, считает Найем. Фото: EU NEIGHBOURS east/Екатерина Лащикова

В прошлом году "Принцип" завершил исследование "От ранения к возвращению: Этнографическое исследование пути ветеранов и их близких", которое к тому же стало первым исследованием в Украине с помощью мобильной этнографии (метод, когда пользователь в режиме реального времени через мессенджеры делится опытом — авт. .). Организация создала площадку, где ветераны и их семьи смогли озвучить проблемы, с которыми они сталкиваются – от лечения и реабилитации до оформления статусов и льгот.

“Мы должны сделать все, чтобы служба, чтобы вклад в обороноспособность государства были оценены должным образом и с уважением. Самое малое, что мы можем сделать – это обеспечить достойную гражданскую жизнь воину и его семье”, – говорит Любовь Галан.

Именно такая комплексная адвокация помогает Принципу строить планы по оказанию помощи и доносить их до государственного уровня.

"Из того, что можно сделать сейчас, пока ребята на войне — это узнать их потребности", — уверен Маси Найем.

Из-за вторжения России 24 февраля 2022 г. к Силам обороны присоединились защитники как из числа демобилизованных ветеранов, так и до полномасштабного вторжения не имели опыта военной службы. По выводам исследования "Потребности ветеранов 2023 года", количество будущих ветеранов увеличится в несколько раз, а социальная структура будущего ветеранского сообщества кардинально изменится.

"Мы изначально ставили фокус на адвокации прав военных и ветеранов, наша организация создавалась для внедрения эффективных системных изменений во взаимоотношениях государства и военных, государства и ветерана", – рассказала правозащитница Любовь Галан.

Коммуникация на всех уровнях общества и адвокация — одна из особенностей "Принципа". Фото из личного архива Галан

“Принцип” и другие общественные организации взаимодействуют с правительством и государственными институтами для реализации Концепции политики в отношении ветеранов и их семей. Это более 100 страниц, посвященных интеграции в различных областях (например, здравоохранения или трудоустройства). В частности, речь идет о разных этапах интеграции – от реабилитации на базе современных медицинских центров до создания условий для хозяйственной деятельности.

Также сейчас ЕС объявил конкурс в поддержку ветеранских организаций в Украине. С условиями грантовой поддержки можно ознакомиться здесь.

"Военный должен чувствовать себя нужным"

“Нужно понимать, что ветеран – это человек, у которого был боевой опыт и у него другой путь домой, другие проблемы. Такой человек теряет определенную конкурентоспособность на рынке труда. Уже в начале этого пути, когда человек отошел от службы, ему следует уже предоставлять информацию, происходящую с его психическим состоянием. Когда военный пережил стресс, страх, перед тобой умирает собрат – это очень меняет человека”, – делится опытом общения с военными и оценки собственного состояния Маси Найем.

Интеграция – важный процесс и она в результате поможет государству иметь больше самостоятельных граждан, считает Найем. Фото: EU NEIGHBOURS east/Екатерина Лащикова

По его мнению, также следует обратить внимание на соответствующие Объединенные территориальные общины, потому что большинство военных из сельской местности.

"Соответственно, когда они будут возвращаться домой, чуда не произойдет. Необходимо готовить общества к оказанию психологической помощи и реабилитации на разных уровнях", – добавляет адвокат и военный.

По словам учредителей, для преодоления всех этих вызовов необходима также внешняя помощь, ведь это залог постоянства и стабильности.

Действительно, именно финансирование ЕС – грант от European Endowment for Democracy – позволило "Принципу" начать работу, нанять персонал и погрузиться в институциональное развитие, адвокацию, образование и аналитику.

"Что касается нашей и не только организации, мы благодарны за уже полученную поддержку от международных организаций и доноров. Это позволяет нам усиливать государство со стороны гражданского общества, позволяет заниматься правозащитой. Однако относительно ожиданий, я должен обратить внимание, что до сих пор доноры и международные организации неохотно финансируют проекты, связанные с комбатантами. Мы ожидаем поддержки мира тех людей, которые защищают наше государство и мировое демократическое устройство. Это не только вопрос оружия на поле битвы, а вопрос доступа к медицине и защите прав в целом", – отметила Любовь Галан.

А основная задача Украины в отношениях с будущими ветеранами – вернуть гражданам возможность самостоятельно зарабатывать деньги, считает Маси Найем.

Массе Найем верит, что изменения к лучшему возможны. Фото: EU NEIGHBOURS east/Екатерина Лащикова

"В ответ ветераны помогают государству снять с себя бремя постоянного содержания человека. А с другой стороны, это поможет психологически, ведь военный будет чувствовать себя нужным", – уверен военный и адвокат.

Напомним, что Зеленский раскрыл, есть ли у Украины "план Б" в случае ухудшения ситуации на фронте.

Автор: Ольга Консевич