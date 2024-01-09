Военные говорят, сколько нужно мобилизовать, а за все методы отвечает Минобороны – нардеп

Военные сами заявляют, в каком количестве призывников они нуждаются, чтобы закрыть свои потребности. За методы мобилизации в ряды ВСУ отвечает Министерство обороны.

Об этом заявила народный депутат, член комитета безопасности, обороны и разведки Украины Соломия Бобровская в эфире "Радио Свобода".

"В военных есть потребность, они высчитывают количество и дают это Министерству обороны, которое должно наработать политику или схему, как получить это количество людей, которые нужны Силам обороны в целом. Начиная от изучения законодательства, Минобороны нарабатывает механизм и способы".

По ее словам, Минобороны имело много вопросов от всех министерств, представителей комитетов и омбудсмена об ограничении конституционных прав, "которые даже не могут быть нарушены во время действия военного положения".

"То, что больше всего является таким триггерным для общества, — это возможность отсрочки для людей с инвалидностью третьей группы, потому что очень часто она граничит со второй, а также — вопрос демобилизации, потому что 36 месяцев для людей, — это неприемлемо...", — подчеркивает депутат.

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Бобровская говорит, что в этом процессе важна также роль местной власти и органов местного самоуправления.

"Есть позиция, что это должно быть содействие мобилизации, а не обеспечению, например, человека в пункты сбора или ТЦК. Отдельная роль Национальной полиции, которая, например, из ТЦК будет задерживать человека... Потому что это неприемлемые вещи. Легализация краж людей из улицы Именно таким способом мы людей запугиваем, не мотивируем и не стимулируем к мобилизации.Ну, и вопрос ограничения определенных возможностей при условии, если человек за границей, не становится на учет.Например, человек хочет продлить действие своих документов, но не хочет становиться на военный учет. Начинается избегание таких процедур. Но механизмов доставки человека в Украину нет", — объясняет депутат.

Вместе с тем она отмечает, что ресурса по запросу военных, где нужно более 400 тыс. мобилизованных, в принципе нет в государстве.

"Это маловероятно. Поэтому должны искать другие способы и пути обеспечения таких потребностей", — добавила Соломия Бобровская.

Напомним, по словам Соломии Бобровской, в законопроекте о мобилизации есть проблемы с половиной пунктов.

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