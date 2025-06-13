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- Украина
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Военные и энергетики ДТЭК стали героями нового клипа alyona alyona
Украинская реперша alyona alyona презентовала новый трек и клип «Там, где нет людей», в котором снялись военные и энергетики ДТЭК, говорится в сообщении артистки.
«Когда приходит усталость или появляются проблемы в жизни, многие люди, в том числе и я, пытаются избегать общения и убегают куда глаза глядят, чтобы побыть наедине. Кажется, что так верно. Но, оставшись один на один с собой и своими мыслями, всегда приходит осознание: человеку нужен человек», – говорит alyona alyona.
В клипе артистки появляются военные, а также энергетики компании ДТЭК. Реперка показала героев нашего времени, без которых сложно представить нынешнюю жизнь Украины.
Трек "Там, где нет людей" уже доступен на всех музыкальных платформах.