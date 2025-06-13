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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
20
Время на прочтение
1 мин

Военные и энергетики ДТЭК стали героями нового клипа alyona alyona

Украинская реперша alyona alyona презентовала новый трек и клип «Там, где нет людей», в котором снялись военные и энергетики ДТЭК, говорится в сообщении артистки.

«Когда приходит усталость или появляются проблемы в жизни, многие люди, в том числе и я, пытаются избегать общения и убегают куда глаза глядят, чтобы побыть наедине. Кажется, что так верно. Но, оставшись один на один с собой и своими мыслями, всегда приходит осознание: человеку нужен человек», – говорит alyona alyona.

В клипе артистки появляются военные, а также энергетики компании ДТЭК. Реперка показала героев нашего времени, без которых сложно представить нынешнюю жизнь Украины.

Трек "Там, где нет людей" уже доступен на всех музыкальных платформах.

Дата публикации
Количество просмотров
20
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