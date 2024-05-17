Военные и ветераны должны знать свои права, и активно их отстаивать – фронтовик

Ветеранам и военным, еще служащим, нужно учить свои права и добиваться их реализации. Поэтому нужен понятный сервис для ветеранов, который содержал бы всю информацию – в частности, о льготах и компенсациях, на которые они имеют право.

Об этом рассказал вернувшийся с войны на "Запорожсталь" работник Метинвеста Руслан Сутковый.

На фронте Руслан получил ранения, поэтому сейчас хочет выехать на реабилитацию за границу. А также – параллельно с работой получить высшее образование, которое не закончил 13 лет назад. Он планирует получать высшее образование в техническом университете Метинвест Политехника по специальности "Металлургия".

По возвращении он успел оформить некоторые льготы, предусмотренные для ветеранов. Однако, по его словам, информации по этому поводу не хватает.

Я только сделал скидку на коммунальные услуги. Больше ничем не пользовался. Хотя есть льготы, которыми я хотел бы воспользоваться, но в Запорожье я их не нашел. К примеру, зубопротезирование. Более того — информацию о льготах еще нужно поискать! Хотелось бы, чтобы был какой-то сервис для ветеранов, чтобы можно было забить в поиске запрос об услугах для участников боевых действий в твоем городе и узнать, что и где есть», — говорит ветеран.

И ветеранам, и еще служащим военным Руслан советует учить свои права и добиваться их реализации. К примеру, раненый боец имеет право на компенсацию затрат на лечение.

"Военный должен знать свои права, чего именно он может требовать от своего руководства, и делать это", — убежден боец.

Как известно, с завода "Запорожсталь" Рината Ахметова было мобилизовано более 1000 человек, из них 206 вернулись к работе. Всего в Группе Метинвест на разных предприятиях работает 870 ветеранов, из которых 32 прошли переквалификацию или переобучение и получили новую профессию.

Чтобы помочь ветеранам адаптироваться к мирной жизни, Метинвест начал разрабатывать и внедрять программы адаптации. Компания ввела дополнительное медицинское освидетельствование и психологическую поддержку для вчерашних бойцов, а также создает ветеранские хабы в городах присутствия: это позволяет людям быть собой и общаться с единомышленниками.

Кроме того, Метинвест предлагает переобучение для тех, кто стремится освоить новую специальность или не может заниматься предварительной работой из-за состояния здоровья. В частности, ветеранам предлагают бесплатное обучение и льготные условия поступления в университет Метинвест Политехника.