Военные львовской 125-й бригады массово угрожают СЗЧ - в чем причина

ВСУ / © Владимир Зеленский

Военные ремонтного батальона Львовской 125-й тяжелой механизированной бригады выразили намерение массового самовольного оставления части после приказа командования о переводе их в штурмовое подразделение.

Об этом рассказал военнослужащих Владимир Романов ZAXID.NET.

Военный рассказал, что ремонтный батальон 125-й бригады сформировали из бывших бойцов 219-го батальона, которые одними из первых участвовали в боевых операциях и продолжают выполнять задачи на передовой.

Он добавил, что благодаря поддержке друзей и родственников удалось собрать средства для оснащения ремонтной мастерской, приобрести современные 3D-принтеры и микроскоп для работы с беспилотниками «Мавик».

«Мой сын закончил политех по специальности компьютерные технологии. Ему еще не исполнилось 25 лет, он подписал контракт и пошел добровольцем. В гражданской жизни он уже был специалистом по дронам, имел отношение именно в наш батальон на мастера-инженера по изготовлению и ремонту беспилотников. Четыре раза его бросали то в одно подразделение, то в другое. Неделю назад он перебрался к нам и сейчас приходит боевое распоряжение — моего сына бросают в 218 батальон. На „мясо“, в стрелковые роты отбивать позиции, которые они потеряли», — сказал он.

Владимир Романив рассказал, что приказ о переводе в 218 батальон касается не только его сына, но и более двадцати других военных из рембата, где в целом служит около 70 человек. Он отметил, что сам не попал в этот список, но как отец поддерживает решение сына и этих 24 человек покинуть часть самовольно. По его словам, большинство из них старше 50 лет, и самый большой абсурд заключается в том, что во время войны, где важны специалисты для борьбы с беспилотниками, командование отправляет их в окопы, несмотря на их специальные навыки и возраст.

Сообщается, что военные ремонтного батальона собираются массово покинуть часть после приказа о переводе в 218 батальон.

