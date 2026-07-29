Военные могут перевестись без согласия командира: юрист объяснила условия

Перевод в другую воинскую часть / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Процедура перевода в другое подразделение во время военного положения остается сложной и до сих пор вызывает немало вопросов у украинских военных. Но защитники могут перевестись в другую воинскую часть даже без согласия командира.

Об этом рассказали РБК-Украина.

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Как перевестись в другую воинскую часть без согласия командира: разъяснение юриста

Основным препятствием в переводах нередко становится отказ руководства. Но из этого правила есть четкие исключения, когда согласие командира вам вообще не нужно.

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Адвокат в сфере военного права Наталья Решетник объясняет, если боец по решению ВВК признан пригодным к службе только в тыловых частях, бюрократия сводится к минимуму. Текущий командир в этом случае фактически вообще не влияет на решение.

«Что нужно сделать? Боец просто подает рапорт и справку ВВК, после чего Кадровый центр ВСУ самостоятельно обрабатывает эти данные и переводит военнослужащего без согласования с его текущим руководителем. В таких условиях не согласовать рапорт невозможно», — отмечает эксперт.

Система обрабатывает документ автоматически, поэтому военному не приходится месяцами ждать решения непосредственного руководителя.

В то же время в случае перевода из одной боевой части в другую действует совершенно другая правовая логика. Здесь нормы законодательства определяют согласование рапорта как личное право командира, а не его прямую обязанность.

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Если руководство видит кадровый дефицит и объективно не имеет возможности отпустить бойца, отказ в переводе полностью законен. В таком случае никаких нарушений со стороны командования нет.

Перевод между частями: как проходит в 2026 году

Напомним, Генеральный штаб ВСУ упростил механизм перевода военных между частями с помощью системы электронного документооборота.

Теперь рекомендательное письмо из воинской части, куда хочет перевестись военный, направляется непосредственно в часть, где он сейчас проходит службу.

В Генштабе отмечают, что такой формат гарантирует обязательный и кратчайший срок рассмотрения документа командиром. Кроме того, военнослужащему больше не нужно обращаться к командирам низшего звена, что существенно уменьшает количество согласований и минимизирует влияние субъективных факторов при принятии решений.

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