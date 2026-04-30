Военные на передовой будут не более 2 месяцев: Сырский подписал приказ о ротациях
Защитники, которые провели на переднем крае два месяца, будут подлежать обязательной ротации.
Ротации украинских воинов должны планироваться заранее, с учетом ситуации, характера боевых действий и имеющихся сил и средств.
Об этом сообщил главком Александр Сырский.
«Командиры должны обеспечить условия для пребывания военнослужащих на позициях до 2 месяцев с последующей обязательной заменой (ротацией), которая должна быть проведена в срок не позднее одного месяца. Ротации наших воинов должны планироваться раньше времени, с учетом обстановки, характера боевых действий и имеющихся сил и средств», — отметил он.
Также предусмотрен обязательный медосмотр и отдых после выполнения боевых заданий.
Напомним, бригадный генерал Александр Пивненко заявил, что из-за сотни тысяч БпЛА ротация подразделений стала самым уязвимым моментом на фронте.
Между тем военная омбудсман Ольга Решетилова заявила о 1,6 млн человек мобилизационного резерва и необходимости установления четких сроков службы.