Военные на скорой: что известно о новом скандале с ТЦК в Одессе

На скандальный инцидент уже отреагировали и у военных.

Представители ТЦК "рассекают" по улицам Одессы на карете скорой помощи и навязывают свои "медицинские" услуги украинским мужчинам. Под "горячую" руку представителей ТЦК попадают и женщины. У военных уже отреагировали на скандальный инцидент.

Обо всем этом – в эксклюзиве TSN.UA.

Военные на "скорой"

Не успела Одесса оправиться от одного мобилизационного скандала, как ее "накрыл" другой. В Сеть попало видео, как представители ТЦК пытаются мобилизовать мужчину и заталкивают его в автомобиль скорой медицинской помощи. Да-да, вам не послышалось. Военные на скорой. Что-то новенькое. Интересно, это у них нехватка служебных автомобилей или решили, что спецагенты и это их так называемая работа под прикрытием? Вопросов много… Чтобы еще кто-нибудь на них отвечал.

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А еще больше вопросов к поведению представителей ТЦК. Это не в первый раз, когда военными, к сожалению, позволяют себе применять силу не по назначению. Под "горячую" руку попадают не только мужчины.

Реакция военных

На скандальный инцидент уже отреагировали и у военных. Наталья Гуменюк, начальница центра стратегических коммуникаций Оперативно-стратегической группировки войск "Одесса", заявила, что это дело находится на контроле соответствующих структур.

"Назначена проверка, пока не могу давать каких-либо комментариев. Пока мы не проверим эти факты. Разбираются соответствующие структуры, военная служба правопорядка, в том числе", — сказала она.

500 тысяч мобилизованных

Не радуют новости и количество военнообязанных, которых могут мобилизовать. Ибо, если именно таким образом будут проходить эти процессы, то вряд ли соберут 500 тысяч человек.

Реакция Данилова

В свою очередь, секретарь СНБО Алексей Данилова прокомментировал слова президента Владимира Зеленского о том, что Генштаб хочет мобилизовать на войну еще 450-500 тысяч украинцев. В эфире телемарафона он подчеркнул, что вопрос мобилизации поднимался на четырех крайних заседаниях Ставки, ведь она необходима.

По его словам, президент во время пресс-конференции 19 декабря озвучил именно видение Генштаба относительно того, какой мобилизация должна быть в будущем. Но окончательное решение должен быть принят парламентом.

"Непростая дискуссия. Цифры, которые называются, они действительно нужны, по замыслу наших военных для нашей безопасности. Но речь идет не о ситуации сегодня на сегодня, а о том, что за определенный период времени, вероятно, можем ожидать, что нам нужно будет привлекать определенное количество граждан для защиты нашей страны»

Ранее мы писали, что рекрутинг не отменяет процесс мобилизации в ряды Вооруженных сил, а также не заменяет призыв. С помощью процесса рекрутинга Минобороны планирует набрать как можно больше людей.