Военные не молчат: языковой скандал с Фарион набирает обороты – обзор новостей

Одиозная филолог никогда не подбирала слова, считая, что в этом ее шарм, однако сейчас – пересекла все допустимые границы.

На днях экс-нардепка Ирина Фарион попала в скандал из-за оскорбительных высказываний в сторону военных ВСУ. Теперь языковеда не остановить: он бросается на всех подряд, ссорится как с журналистами, так и с военными. Под "раздачу" попала "Птичка" из Азовстали, которую Фарион полила грязью. Если коротко: "все тупые, я умная и правильная".

О ссорах экс-нардепки и реакции украинцев – читайте в эксклюзиве Виктории Гнатюк для TSN.UA.

Зацепила "Птичку", которая говорила украинском в российском плену

Ирина Фарион не перестает заходить за пределы и продолжает поливать грязью украинских защитников. В этот раз под "горячую руку" попала Екатерина Полищук, больше известная всем как "Птичка" из Азовстали. Защитница прокомментировала предварительное заявление Фарион, когда та назвала русскоязычных азовцев сбродом, сказав, что экс-нардепка является "проектом кремля".

"Знайте предел! Мой сознательный выбор – разговаривать на украинском независимо от обстоятельств, но заявления подобных госпожи фУрион вызывают не желание продвигать украинский, а только сказать и это моя позиция: госпожа фУрион, испачкайте руки священной украинской землей, зловонным порохом и дерьмом, в котором приходится уже десятый год воевать каждому из нас. Проведите здесь хотя бы сутки, прежде чем называть себя патриоткой. Ваши слова не стоят и ломаного гроша, на каком бы языке они были. Ваша позиция не проукраинская, и я считаю вас проектом кремля. Вы – враг, что продвигает ядовитые противные нарративы. Ваша позиция и высказывания – дерьмо. Это говорит вам та, которая в плену говорила по-украински", – высказалась Полищук.

Конечно, Фарион не смолчала и ответила "Птичке", к слову, полностью украиноязычной. То, что она написала, действительно шокирует.

"Паденьку! "Птичка" из Азовстали назвала меня "проектом кремля". Вижу, что у "птички" начался синдром надежды савченко. А может, эта "птичка" кофе с "гардоном" выпила, и он ей это в ушко шептал из методички медведчука... Бедная панночка. Свят. Свят. Свят. Спасите ее кто-то. Интересно, что эта барышня читала из моих трудов, сколько моих программ видела, о сколько украиноцентрических проектов слышала? метаморфозы бывают", – цинично нафантазировала так называемая языковед.

Поливает грязью заместителя комбата 3-й ОШБр Жорина

Не прекращает поливать грязью Фарион и заместителя командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ майора Максима Жорина, после высказываний языковеда пославшего ее в направлении российского корабля. Женщине это явно очень не понравилось.

"Народ! А кто такое с кац*пским прозвищем жорин???? Оно откуда взялось?? Чего оно не у пуйла со своим языком, идеями, ценностями? Говорят, что оно нарычало на меня? То прекрасно. Восприятие сатаны под влиянием моих слов неизбежно", – выдала Фарион.

Следует понимать, что сейчас стоит вопрос не просто языка. Конечно, говорить на родном языке должен каждый украинец независимо от пола и должности, и здесь с Фарион не поспоришь, но что, черт возьми, себе вообще позволяет эта не уважаемая дама? И кто вообще дал ей право говорить с военными? То ли азовцами, то ли бойцами другой бригады.

"Все, на что способна – поливать грязью и думать, что крута? А где была госпожа Фарион раньше? Почему молчит о своей жизни в 90-х и до Независимости Украины? Чем занималась? Почему не боролась так за языковой закон раньше, чтобы в школах не преподавали по-русски и ее не учили дети??? У многих украинцев в школе были уроки русского и никто не спрашивал, действительно ли кто-то хочет изучать язык кровожадных соседей. Ну а зачем? Где тогда был этот ярый патриотизм, когда еще танки не стояли на Востоке Украины и она была нардепкой и могла бы поднимать этот вопрос и идти до конца, раз такой борец за правду?", – эмоционально отметила Виктория Гнатюк

Но ведь об этом Фарион молчит, зато в своем телеграмм-канале сыплет сообщениями тех, кто ее поддерживает.

"Вижу, что последняя из политтехнологий, которую привлекают властно – "оппозиционные" и военные перебранцы, натравить на меня политехнику и студентов. Так вот: Политехника уже вас направила надлежаще, а студенты – это моя корона. И так будет всегда. Спасибо всем за поддержку. Победим. Никакого шанса для языка: ни в заполье, ни в блиндаже. Москва там, где ее язык. Этого не понимают только враги и разновидность матерных жоринов. Не будьте жориными, потому что это наибольшее унижение мужчины", – написала филолог.

Позиция студентов, университета и украинцев

Но скандальная экс-нардепка ошиблась. "Фарион – вон с политехники" – новый лозунг студентов Львовской политехники. Они восстали против своей преподавательницы и развесили по университету плакаты и требуют руководство заведения освободить так называемое языкознание.

"Львовские студенты готовы выйти с призывом: путин, приди, защитить нас от Фарион". Вы же понимаете, господа, что это совсем не студенты, а технология дегенератов"

Между тем "Львовская политехника" выступила с официальной позицией по поводу инцидента. Но об увольнении Фарион – ни слова.

"Львовская политехника" с начала российской агрессии в Украине, в 2014 году до сих пор, активно и разными способами – интеллектуальными ресурсами, научными разработками, волонтерством – помогает украинским воинам. Безусловно, каждый воин, защищающий нашу землю и наш народ, независимо от вероисповедания или языка общения, заслуживает высочайшего уважения и благодарности. И это незыблемая позиция нашего университета. Однако Львовская политехника не несет ответственности за высказывания работников и студентов вне университета", – сдержанно отметили в начальном заведении.

Журналисты ТСН провели опрос киевлян и львовян по этой теме. Мнение рядовых граждан Украины более чем единогласно, а во Львове от этой дамы вообще отрекаются.

Что будет с Фарион

Не забывайте, что Фарион нагло обвинила в войне мариупольцев, а жестокие убийства и бомбардировки в Мариуполе называла "кармой". Такими как она долго не занимались, но ныне шквал в сети заставил обратить внимание на эту ситуацию многих чиновников.

Кроме того, на высказывания Фарион уже отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец, обратившись в Нацполицию, СБУ, Нацсовет по телевидению и радиовещанию с просьбой наказать эту чудо-патриотку.

К слову, ТСН.ua пытался связаться с Ириной Фарион, чтобы получить комментарий, и, к сожалению, ответа не получил.

Напомним, заместитель председателя Комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки нардеп Егор Чернев обратился в СБУ с просьбой проверить высказывания языковеда и бывшего народного депутата Ирины Фарион по военным ВСУ. Она заявила, что не считает украинцами тех военных, которые говорят по-русски.

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