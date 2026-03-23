В Украине разрабатывается система, которая будет блокировать участие военнослужащих в азартных играх на время действия военного положения.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Как будут блокировать азартные игры для военных

Целью инициативы является защита военных и их семей от рисков и последствий игровой зависимости. Новый алгоритм проверки пользователей внедряется совместно с государственным регулятором игорного рынка — агентством PlayCity.

Механизм предусматривает автоматическую проверку личности при попытке входа в игру. Система будет сверять данные пользователя с двумя базами:

реестром лиц, которым ограничен доступ к азартным играм;

реестром военнослужащих.

Доступ к игре будет автоматически заблокирован, если статус военного или наличие другого ограничения подтвердится в базах данных.

Безопасность данных и техническое внедрение системы

В Минцифры подчеркнули, что статус военнослужащего будет оставаться конфиденциальным для представителей игорного бизнеса.

«Организатор азартных игр не будет видеть статус военного. Система передаст только факт ограничения — без утечки данных и объяснений», — отмечают в ведомстве.

Ответственность за техническое использование и работу этого механизма возложена на регулятор PlayCity. Ограничения будут действовать в течение всего периода военного положения.

Напомним, контрразведка СБУ разоблачила во Львове информатора, который шпионил за объектами Сил обороны. 21-летний парень из-за игровой зависимости и долгов согласился сотрудничать с врагом за деньги.