Военные не смогут играть в азартные игры — детали от Минцифры
В Украине военным закроют доступ к азартным играм.
В Украине разрабатывается система, которая будет блокировать участие военнослужащих в азартных играх на время действия военного положения.
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.
Как будут блокировать азартные игры для военных
Целью инициативы является защита военных и их семей от рисков и последствий игровой зависимости. Новый алгоритм проверки пользователей внедряется совместно с государственным регулятором игорного рынка — агентством PlayCity.
Механизм предусматривает автоматическую проверку личности при попытке входа в игру. Система будет сверять данные пользователя с двумя базами:
реестром лиц, которым ограничен доступ к азартным играм;
реестром военнослужащих.
Доступ к игре будет автоматически заблокирован, если статус военного или наличие другого ограничения подтвердится в базах данных.
Безопасность данных и техническое внедрение системы
В Минцифры подчеркнули, что статус военнослужащего будет оставаться конфиденциальным для представителей игорного бизнеса.
«Организатор азартных игр не будет видеть статус военного. Система передаст только факт ограничения — без утечки данных и объяснений», — отмечают в ведомстве.
Ответственность за техническое использование и работу этого механизма возложена на регулятор PlayCity. Ограничения будут действовать в течение всего периода военного положения.
Напомним, контрразведка СБУ разоблачила во Львове информатора, который шпионил за объектами Сил обороны. 21-летний парень из-за игровой зависимости и долгов согласился сотрудничать с врагом за деньги.