Военные объяснили, почему оккупанты начали использовать гольф-кары во время штурмов

Использование этих автомобилей показывает, что враг несет очень большие потери в бронетехнике.

Российские захватчики начали активно использовать во время своих атак багги, квадроциклы и разные вездеходы.

Особенно активно россияне используют багги на Роботинском направлении, рассказал спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона.

Он пояснил, что есть несколько причин, почему оккупанты начали так активно использовать "гольф-кары".

"Во первых, враг пытается пройти минные поля, минные шлагбаумы и пройти по ним без подрыва, доставляя свой личный состав на Роботинском направлении поближе к селу Роботино, которое они хотят захватить уже очень давно", — отметил он.

Кроме того, использование этих автомобилей показывает, что враг несет очень большие потери в бронетехнике.

"Мы выбиваем их бронетехнику — танки, БТР, и они вынуждены пересаживаться на колымаги. Мы об этом говорим, что у них "колыметные мясные штурмы", — сказал Лиховой.

Также Лиховой заявил, что количество такой уничтоженной техники – квадроциклов, багги и гольф-каров – идет на десятки.

Напомним, ранее сообщалось, что военный эксперт рассказал, как Украина может кардинально изменить ситуацию на фронте.

Кроме того, мы ранее информировали, что воины 14-го полка ВСУ уничтожили FPV-дроном вражеский ЗРК "Бук-М1".

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