Военные оперативно-тактической группировки "Схід" отбили 3 атаки и отправили на тот свет 30 оккупантов

Военные оперативно-тактической группировки "Схід" отбили 3 атаки и отправили на тот свет 30 оккупантов

Оккупанты попытались штурмовать позиции ВСУ в Донецкой и Луганской областях.

В результате штурма оккупанты понесли потери личного состава и лишились тяжелой техники.

Об этом сообщают в оперативно-тактической группировке "Схід".

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска продолжали совершать наступательные действия. Так, 19 апреля, украинские воины отразили 3 атаки врага. В результате боев было уничтожено:

личного состава – 30

танков – 2

БТР/БМП – 8

АО – 2

вертолетов – 1", — говорится в сообщении.

Напомним, что под Рубежным и Северодонецком ВСУ во время штурма отправили в госпиталь более 100 оккупантов. В местную больницу города Новоайдар доставлено около 130 раненых военнослужащих противника. Также под Харьковом ВСУ разгромили танковую тактическую группу оккупантов, те накивали пятками назад в Россию.

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