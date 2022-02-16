Военные показали яркое видео с учений боевой авиации "Метель-2022"

Отработали удары ракетами и авиабомбами по танкам условного противника.

В рамках военных учений "Метель-2022" тактическая авиация Воздушных сил отработала удары по танковым колоннам условного противника.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в среду, 16 февраля, опубликовав видео по учениям.

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В рамках командно-штабных учений "Метель-2022" на полигоне Повурск в Волынской области была задействована тактическая авиация. В частности, истребители Су-27 и МиГ-29 и бомбардировщики Су-24М одновременно по меньшей мере из трех аэродромов нанесли ракетно-бомбовые удары по колоннам бронетехники и живой силе условного противника.

Военные на учениях применили авиационные средства поражения разных калибров: от неуправляемых ракет до боеприпасов весом 500 кг.

Напомним, военные учения "Метель-2022" стартовали 10 февраля на всей территории Украины как реакция на совместные военные учения России и Беларуси.

Украинский военный атташе побывал в Беларуси на военных маневрах русских и белорусских войск. В то же время представитель Беларуси 16 февраля следит за маневрами украинских войск в Ровенской области в рамках учений "Метель-2022".

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