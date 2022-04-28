Военные получили от Techiia Foundation крупную партию современного оборудования

На нужды военных от фонда Techiia Foundation поступила очередная партия современного оборудования, которая сделает борьбу с российскими оккупантами намного эффективнее.

Об этом сообщил волонтер Александр Карпюк (Serg Marco).

«Вопрос о поставках оптики в первые дни войны стоял особо остро, и потому, когда у меня спросили, «что нужно вообще в первую очередь?», я ответил, что нужны рации, ночники и теплики (приборы ночного видения и тепловизоры – ред.)», – рассказал он.

Общественная организация Techiia Foundation закупила 350 раций и 150 тепловизоров. Также в партию военного снаряжения вошли коллиматорные прицелы с функцией ночного видения и кронштейны. Сто приборов ночного видения PVS-14 и PVS-31 3 ЭОП уже розданы по подразделениям.

«Знаю, что когда Олегу Кроту показали счет за ночники, он офанарел от стоимости. Суммарный счет этой закупки был под 2 млн у.е. И был сразу же оплачен. И сейчас по тылам противника ходят люди, которые ночью видят очень, очень хорошо. И делают кому-то очень, очень плохо», – рассказал он.

О поступлении снаряжения от Techiia Foundation сообщили также главы Днепр ОВА Валентин Резниченко и Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«К нам снова приехали генераторы, каски и бронежилеты. Спасибо Techiia Foundation и ее руководителю Олегу Кроту. Вместе мы сила!» – написал в Facebook Резниченко.

А по данным главы Харьковской ОВА, в регион от фонда поступило 500 бронежилетов и 500 касок.

«Не стоит лишний раз напоминать, насколько защитное снаряжение сегодня необходимо как передовой обороне, так и службам городов, работающих под обстрелами», - отметил Синегубов.

Напомним, ранее Techiia Foundation осуществила поставку военного снаряжения для пограничников, выполняющих задачи непосредственно на линии столкновения с войсками государства-террориста россии.