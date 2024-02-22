Военные предупредили, что Россия готовится к массированному ракетному удару

Пока в морской акватории нет носителей ракет.

Армия Российской Федерации готовится к новому массированному ракетному удару по территории Украины. В частности, об этом свидетельствует пуск ракеты с Черного моря.

Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, в настоящее время россияне завели ракетоносители в пункты базирования. Они снаряжены и готовы – "хоть не все и не полностью". Носители "Калибров" сейчас не в море, но им хватит два-три часа, чтобы прибыть на боевое дежурство, подчеркнула представитель ВСУ.

"Учитывая общую аналитику, учитывая паузу, которую выдержал враг, понимая его тяготение к сакральным датам и различные другие интерпретации, в том числе и подготовки к тем же квази-выборам, которые они так активно представляют. Можно говорить, что сейчас определенное затишье, возможно перед следующей бурей", — говорит спикер ОК "Юг".

В настоящее время в акватории моря находятся две лодки Черноморского флота. Речь идет об обеспечении контроля над надводной ситуацией и защите пункта базирования, пояснила Гуменюк.

Кроме того, она вспомнила о запуске вчерашней ракеты РФ, которую оккупанты выпустила из Черного моря по Одесщине. Эту атаку Гуменюк называет "типичной тактикой врага". По ее словам, точечные ракетные удары время от времени будут происходить.

На фоне того, какие потери имела авиация, враг осторожно использует ее. Из акватории Черного моря был нанесен ракетный удар, то есть попытка измерить готовность и плотность ПВО. Вероятно, ракета была Х-31, это противорадиолокационная ракета. способность", — объяснила Гуменюк.

Напомним, военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что агрессорка Россия готовит террористический акт против Украины. По его словам, риски в день второй годовщины полномасштабного вторжения повышаются.

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