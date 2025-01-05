Военные предупреждают о пусках управляемых авиационных бомб на границе Донецкой и Запорожской областей

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Зафиксированы пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на границе Донецкой и Запорожской областей.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
"Активность вражеской тактической авиации на восточном направлении! Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!", — говорилось ранее в сообщении.
"Повторные пуски управляемых авиационных бомб враждебной тактической авиацией в Сумскую область", — добавили в ПС ВСУ.
Напомним, 4 января враг нанес авиационный удар по Свеской общине Шосткинского района Сумской области. Российский КАБ разрушил целый подъезд в жилой многоэтажке.
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