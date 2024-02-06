Военные предупреждают об активности вражеской тактической авиации

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.
Украинские военные сообщают, что наблюдается активность вражеской тактической авиации по восточному, северо-восточному направлениям.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Луганской, Донецкой областях и в автономной республике Крым.
Не пренебрегайте личной безопасностью, находитесь в укрытиях.
Напомним, что кафиры атаковали Харьковщину: разрушена гостиница, из-под завалов спасли людей.
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