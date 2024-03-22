Военные, признанные "ограниченно пригодными" к службе, должны пройти повторное медицинское освидетельствование

Далее будет определена их пригодность к службе

Военнослужащие, признанные ограниченно пригодными к службе, должны пройти повторное медицинское освидетельствование, ведь Верховная Рада Украины отменила понятие "ограниченно пригодное" к службе в ВСУ.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова в эфире телемарафона "Единые новости", — пишет АрмияInform.

"Те люди, которые получали заключение ВЛК как «ограниченно пригодные», пройдут пересмотр, и будет определена их пригодность к службе. И в дальнейшем военно-врачебная комиссия не будет выдавать такой вывод", — заявила она.

Мол, такие изменения облегчат жизнь десяткам тысяч человек.

«И родные, и сами военные обращались и в Министерство обороны, и в другие органы власти с просьбой урегулировать этот вопрос. И мы очень рады, что Верховная Рада Украины поддержала эти изменения», — заключила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

Напомним, законопроект №10313, помимо увеличения прав военных, предусматривает запрет размещать определенную информацию в Интернете.

Читайте ведущие новости дня: