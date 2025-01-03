Военные призывают жителей одного из городов немедленно эвакуироваться: детали

Россияне активно обстреливают Покровск в Донецкой области в течение последних нескольких дней. В частности, усилены атаки FPV-дронами. Военные просят местных жителей уезжать из города.

Об этом сообщил военный Павел Вышебаба в эфире "КИЕВ24".

"Особенно последние двое суток очень тяжелая ситуация в Покровске. Новый год начался сложно. Идут постоянные обстрелы и значительно увеличилось количество FPV-дронов, которые залетают прямо в город. Это десятки FPV-дронов", — сказал он.

По его словам, в городе остается достаточно много людей. Их присутствие мешает работе ВСУ по обороне города. Военный призвал горожан эвакуироваться, пока есть такая возможность. Кроме того, что очень важно, эвакуация поможет Покровской обороне.

"Эти FPV-дроны куда-то садятся (в городе) и где-то взрываются. Мы не можем на это не реагировать. Мы должны сажать этих железных птиц смерти. Но там остаются местные. Это, конечно, мешает работе Вооруженных сил Украины", — отметил Вышебаба. .

Я бы призвал местных жителей если не ради своей безопасности, если вы уже такие фаталисты и не хотите обезопасить себя, то пожалуйста, сделайте это ради ВСУ, которым вы мешаете защищать город. ", — подчеркнул Вышебаба.

Как сообщалось, наступление оккупантов на Покровск продолжается. Сейчас оккупанты РФ сосредотачивают основные усилия на Покровском направлении. Происходят интенсивные бои.

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