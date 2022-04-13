Военные профессионалы НАТО в восторге от украинской армии – расследователь Христо Грозев

Военные НАТО уверены, что Украину нужно брать в альянс.

Христо Грозев из группы Bellingcat является одним из самых влиятельных расследователей. На его счету материалы об отравлении в Солсбери и спецоперации Вагнергейт.

Расследователь считает, что Украина показала, что достойна НАТО. Об этом он сказал в интервью BBC.

"Я знаю, что неформально и неофициально военные профессионалы НАТО в восторге от украинской армии и считается, что ее уровень защиты превышает среднестатистический уровень натовской армии. Поэтому вопрос приглашения Украины в НАТО изменил обоснование. Если натовских военных спрашиваешь, они отвечают, можно сразу брать [ Украину в НАТО]. Тем более, что военная техника ранее не соответствовала натовским стандартам. В настоящее время поставляется новая техника, которую передают страны НАТО. Осталось только самолеты поменять. Но все остальное уже приближается к стандартам НАТО", — сказал Грозев.

Он добавил, что понимает, что сейчас это тоже политический вопрос, который должен быть еще частью переговорного процесса. Также Христо Грозев уверен, что если бы Украина за полгода подняла вопрос о членстве в НАТО еще раз, и это не было бы частью договоренностей с Кремлем, то двери НАТО могут открыться раньше.

Напомним, что командующий литовскими вооруженными силами отметил, что помощь украинской армии означает безопасность для всей Европы. В Литве планирует в ближайшее время организовать учения для украинских военных, чтобы помочь им подготовиться к работе с западной техникой.