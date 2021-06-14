Военные пытались похитить оружие из воинской части, их разоблачила СБУ

Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Оперативники Службы безопасности разоблачили трех военнослужащих Вооруженных сил на попытке продажи неучтенного стрелкового оружия и боеприпасов, которые они планировали незаконно вывезти с места дислокации подразделения.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Согласно постановлению следственного судьи Краматорского окружного суда, правоохранители провели обыск в одном из военных подразделений. Там они изъяли:

4 автоматических станковых гранатомета;

2 ручных противотанковых гранатомета;

модернизированный пулемет Калашникова;

танковые пулеметы Калашникова;

автомат Калашникова АК 74;

автомат Калашникова АК 47;

4 автомата Калашникова с металлическим складным прикладом;

10 подствольных гранатометов ГП 25;

пистолет Макарова;

3 ствола.

"Правоохранители открыли дело по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от 3 до 7 лет", — говорится в сообщении.

Ранее в Житомирской области спецслужащие разоблачили незаконную продажу оружия, предварительно похищенного из воинских частей в Житомирской области.

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