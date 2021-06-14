Военные пытались похитить оружие из воинской части, их разоблачила СБУ

Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.
Оперативники Службы безопасности разоблачили трех военнослужащих Вооруженных сил на попытке продажи неучтенного стрелкового оружия и боеприпасов, которые они планировали незаконно вывезти с места дислокации подразделения.
Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
Согласно постановлению следственного судьи Краматорского окружного суда, правоохранители провели обыск в одном из военных подразделений. Там они изъяли:
- 4 автоматических станковых гранатомета;
- 2 ручных противотанковых гранатомета;
- модернизированный пулемет Калашникова;
- танковые пулеметы Калашникова;
- автомат Калашникова АК 74;
- автомат Калашникова АК 47;
- 4 автомата Калашникова с металлическим складным прикладом;
- 10 подствольных гранатометов ГП 25;
- пистолет Макарова;
- 3 ствола.
"Правоохранители открыли дело по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от 3 до 7 лет", — говорится в сообщении.
Ранее в Житомирской области спецслужащие разоблачили незаконную продажу оружия, предварительно похищенного из воинских частей в Житомирской области.