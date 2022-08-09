Военные рассказали, сколько вражеских кораблей в Черном море могут нести ракеты типа "Калибр"

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
В Черном море на дежурстве оставлены два надводных носителя крылатых ракет типа «Калибр» с снаряжением 16 ракетами и 1 вдк. Они, как и остальные 6 единиц корабельно-катерного состава вражеского флота, держатся на ракетно-безопасном расстоянии от подконтрольного нам побережья.
"Учитывая актуальность ракетных угроз как с моря, так и с воздуха, и с оккупированной суши, не пренебрегайте собственной безопасностью, соблюдайте порядок действий по сигналам тревог. Не подвергайте себя опасности посещая запрещенные зоны и объекты, помните, что ограничения введенные в рамках правового режима военного положения призваны уберечь ваши жизни. Берегите себя и близких, вместе сохраним и Украину!", — говорится в сообщении.
Напомним, недавно на побережье в Одесской области обнаружили еще одну мину. Ее обезвредили военные. А на пляж в Болгарии вынесло часть российской ракеты от зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С1".
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