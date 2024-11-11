Военные РФ попали баллистической ракетой в многоэтажку в Кривом Роге: детали

В результате российского обстрела есть пострадавшие.

В понедельник, 11 ноября, российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Оккупанты попали в пятиэтажное здание.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, в многоэтажке разрушены квартиры от первого до пятого этажа в одном подъезде.

"Под завалами могут находиться люди. Сейчас известно о четырех пострадавших. Один человек госпитализирован. Остальные — оказали помощь на месте", — подчеркнул Лысак.

В свою очередь, руководитель МВА Александр Вилкул заявил, что россияне ударили баллистикой. "Прилет" произошел в жилую многоэтажку.

"Прямым попаданием ударили баллистикой в многоэтажку. Продолжается аварийно-спасательная операция. Есть раненые, которые уже эвакуированы в больницу", — добавил чиновник.

В регионе воздушная тревога была объявлена в 10:15. Воздушные силы предупреждали о ракете в направлении Кривого Рога.

Напомним, ночью 11 ноября РФ ударила двумя авиационными ракетами и "Шахедами". В частности, оккупанты выпустили 74 ударных БпЛА "Shahed и беспилотниками неустановленного типа".

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