Военные сбили российский самолет, который летел со стороны Крыма

Самолет упал в 150 км от Николаева.

Украинские военные сбили самолет российских оккупантов, который летел из аннексированного Крыма.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

По его словам, самолет был сбит в 150 км от Николаева. Впрочем, какой именно самолет упал, пока неизвестно.

К слову, в СМИ и Телеграмм-канале появилась информация о массовом вылете российской авиации в неизвестном направлении из аннексированного РФ Крыма. Корреспондент Андрей Цаплиенко пишет, что речь идет о бомбардировщиках и истребителях. Их видят в радарах. Возможные цели: Киев, Николаев, Харьков, Херсон.

отери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

самолеты — 27

вертолеты — 26

танки – 146

боевые бронированные машины — 706

пушки -49

ЗРК "Бук" -1

"Грады" — 4

автомобильная техника — 30

цистерны – 60

БпЛА ОТР2-2

корабли и катера — 2

Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: