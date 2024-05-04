Военные смогут сами рассчитать свои выплаты: Минобороны запустило онлайн-калькулятор

Онлайн-калькулятор будет работать на базе сайта социального обеспечения и поддержки военнослужащих и членов семей.
Министерство обороны разработало онлайн-калькулятор, с помощью которого военнослужащие и их родственники смогут рассчитать их денежное довольствие в зависимости от видов выплат.
Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.
Онлайн-калькулятор будет работать на базе сайта социального обеспечения и поддержки военнослужащих и членов семей.
Там военные и их родственники смогут рассчитать денежное довольствие по основным видам выплат, однако в Минобороны отмечают, что калькулятор еще совершенствуют.
Сумма выплат будет рассчитываться в зависимости от звания, места прохождения службы, участия/неучастия в боевых действиях. Сам калькулятор можно найти по ссылке.
Кроме того, на сайте можно будет узнать порядок начислений и самих выплат, а также об единовременной денежной помощи в случае инвалидности или гибели военнослужащих и другие социальные гарантии для них.
Напомним, в Генштабе дали советы украинцам, стоящим в очередях в ТЦК.
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