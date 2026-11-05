Военные смогут ставить РЭБ на крышах многоэтажек без разрешения жителей: что предлагает Рада

РЭБ могут ставить на крышах многоэтажек и частной земли / © pexels.com

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В Украине могут разрешить военным устанавливать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки на крышах многоэтажек, частных домах и земельных участках или предприятиях.

Об этом говорится в законопроекте №16210, зарегистрированном в Верховной Раде 3 ноября 2026 года.

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В документе предлагают ввести особый режим использования земельных участков во время военного положения и в течение шести месяцев после его завершения. В частности, для размещения средств РЭБ и радиоэлектронной разведки хотят разрешить использовать земельные участки и объекты недвижимости независимо от их целевого назначения.

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Владельцев недвижимости обяжут предоставлять доступ к имуществу, а за препятствование работе военных может угрожать уголовная ответственность.

Площадь территории, используемой для размещения одного средства РЭБ или РЭР, не должна превышать 500 квадратных метров.

Предполагается, что владельца или пользователя будут сообщать о временном размещении оборудования. Но если возникнет неотложная потребность, связанная с национальной безопасностью, военные смогут сначала установить оборудование, а уже потом сообщить об этом владельцу.

В то же время владельцам предлагают компенсировать стоимость коммунальных услуг, которые будут потреблять средства РЭБ и РЭР, а также другие расходы, необходимые для их работы.

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Если в результате использования территории земельный участок или здание будет нуждаться в восстановлении, его должны привести в состояние, пригодное для дальнейшего использования по назначению.

По состоянию на 5 ноября 2026 г. законопроект №16210 еще не стал законом. По данным официальной карточки Верховной Рады, профильный комитет рекомендовал парламенту включить документ в повестку дня.

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