Военные сообщили, что оккупанты начали подготовку к провокации на ЗАЭС

Вооруженные Силы Украины официально сообщают о возможной подготовке провокации на территории Запорожской атомной электростанции, находящейся под российской оккупацией с 4 марта 2022 года.

Также читайте В НАТО заявили, что атака России на Запорожскую АЭС будет иметь последствия для всего мира

Об этом сообщает СтратКом Вооруженных сил Украины.

"По оперативной информации, сегодня на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства", — говорится в сообщении.

Военные говорят, что их подрыв не может повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины.

"Вооруженные Силы Украины не нарушают нормы международного гуманитарного права, отслеживают и контролируют ситуацию и готовы действовать при любых условиях. Никакая провокация врага не пройдет", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что доктор технических наук, заведующий отделением атомной энергетики Института проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины Владимир Борисенко заявил, что если во время проведения теракта российскими захватчиками на Запорожской АЭС будет лить дождь, то это позволит снизить последствия аварии.

Кроме того, ранее информировали, что Запорожская АЭС потеряла питание от основной высоковольтной линии и перешла на единую резервную.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.