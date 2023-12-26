Военные совместно с депутатами должны определиться: Зеленский об изменениях в мобилизации

Зеленский подчеркнул, что изменения в мобилизации должны обсуждаться и приниматься не кулуарно.

Вечером, 26 декабря, президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

Обстрел Херсона

Российские оккупанты нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Херсоне.

"Эвакуационный поезд. Все службы сейчас на месте. Количество убитых и пострадавших устанавливается. На месте было много гражданских. Все обновления информации будут представлены соответствующими службами", – сказал Зеленский.

Ставка

Сегодня президент провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, которое длилось несколько часов. По его словам, почти весь разговор был посвящен производству оружия в следующем году.

Также Зеленский сказал, что должностные лица должны определиться со всеми задачами для нашей дипломатической работы в следующем году – относительно договоренностей с партнерами по производству оружия, поставке компонентов и оборудования.

"Конечно, подробно обсудили на Ставке и ситуацию на фронте – все направления, доклады командующих. Отдельная благодарность нашим Воздушным силам – хорошая работа по оккупантам в Крыму", – добавил президент.

Мобилизация

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"Сегодня началась дискуссия по поводу новых правил мобилизации. Есть законодательное предложение – военное командование, Министерство обороны, другие привлеченные органы представили ее в Верховную Раду Украины. Будет правильным, чтобы такие нормы обсуждались и принимались не кулуарно. А так, чтобы люди понимали, какое видение у военного командования, какие мотивы в тех или иных правилах и условиях, которые предлагают депутаты и как решаются вопросы, которые уже есть у наших воинов в Силах обороны. Закон – это то, что касается всех", – сказал Зеленский.

По его мнению, будет правильно, чтобы на базе комитета Верховной Рады военные вместе с депутатами определились с тем, как именно на законодательном уровне должен быть обеспечен следующий год для наших сил обороны.

"Ожидаем окончательного текста закона", — добавил глава государства.

Разговор с Варфоломеем

Также Зеленский говорил с Вселенским патриархом Варфоломеем и поблагодарил его за поздравление украинцев и всей Украины с Рождеством и за неизменную поддержку.

"Фанарь участвует в работе по Формуле мира. И это важно, что и духовные лидеры мира вовлечены в эту совместную работу — работу мирового большинства. Мы должны вместе — все в мире — продолжать наше давление на российское государство", — подытожил Зеленский.

В завершение он особо отметил воинов ГУР, а именно спецназовцев из подразделения Тимура и воинов 24-й отдельной механизированной бригады. За какие конкретно достижения, не уточнил.

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Зеленский: россияне ударили по вокзалу в Херсоне!